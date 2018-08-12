جلسة تناقش استراتيجيات مجالس عجمان

المصدر: عجمان - البيان

استضافت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان جلسة نقاشية حول مشروع مجالس عجمان بحضور عدد من كبار المسؤولين والمعنيين في الإمارة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التواصل بين أفراد مجتمع الإمارة، ويتضمن عقد جلسات للأهالي في أجواء تسودها الألفة، يتبادل خلال الأهالي الآراء والنقاشات حول أهم القضايا التي يواجهها المجتمع.

وقال الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي: نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على ضرورة إيجاد ممارسات مجتمعية إيجابية نسعى من خلالها إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي بين أهالي الإمارة وتأصيل القيم والعادات والتقاليد التي يحافظ عليها مجتمع الإمارات، ونقل الموروث إلى الجيل الجديد، كما يدعم المشروع الهدف الاستراتيجي الرئيسي للمجلس في تعزيز التواصل الفعّال بين المجتمع والمجلس التنفيذي. وذكر إن المجتمع اليوم بحاجة إلى حلقة وصل تجمع فئاته المختلفة، لتحقيق الانسجام بين الأجيال وللمحافظة على الهوية الإماراتية الوطنية، فقد أفقدتنا تطورات الحياة المتسارعة، تجمعات أهالي الحي التي تعد من المرتكزات الأساسية لدعم المجتمع.

تواصل مجتمعي

وأوضحت مريم المنصوري رئيس قسم العلاقات العامة في المجلس التنفيذي مدير مشروع مجالس عجمان أن تأكيد واهتمام الحكومة الرشيدة بإحياء المجالس يأتي إيماناً منها بضرورة تعزيز التواصل المجتمعي المباشر بين أبناء المنطقة الواحدة، وربط الجيل الجديد بجيل الآباء والأجداد، وترسيخ قيم وأصالة مجتمع الإمارات المحافظ.