التزام بتفعيل دور الشباب

المصدر: دبي - البيان

قدمت القيادة العامة لشرطة دبي أحر التهاني وأصدق الأماني للجميع بمناسبة يوم الشباب العالمي، وتخص بالذكر سواعدها من الشباب من أبناء شرطة دبي، مؤكدة التزامها الكامل في هذا اليوم العالمي بتمكينهم وتفعيل دورهم وإشراكهم في صناعة القرار، باعتبارهم الثروة الحقيقية التي لا تنضب، وركيزة الأمة وأساس قوتها وبُناة مجدها وحضارتها.

وأكد اللواء أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة إيمان شرطة دبي بقدرات الشباب، وتنفيذها لتوجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قال «إن الجيل الذي نسعى إلى إعداده هو بحد ذاته قوة دفاعية أساسية».