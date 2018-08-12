الزيودي يترأس وفد الدولة إلى أستراليا ونيوزيلندا لبحث التعاون البيئي

المصدر: أبوظبي - البيان

يترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تشمل أستراليا ونيوزيلندا في الفترة من 12 إلى 17 أغسطس الجاري، لبحث وتعزيز التعاون مع الجهات المسؤولة عن القطاعات البيئية والزراعية والحيوانية والموارد المائية والتغير المناخي وغيرها، والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة المبتكرة للتطوير وتحقيق الاستدامة في هذه القطاعات.

ويعقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الزيارة التي تستمر ستة أيام، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين لتعزيز مجالات التعاون بين دولة الإمارات وأستراليا ونيوزيلندا، وتنسيق الجهود لتحقيق الاستدامة والحفاظ على موارد الطبيعة.

ويلتقي معاليه.. كونشيتا فييرافانتي ويلز، وزيرة التنمية الدولية والباسيفيك الأسترالية، وديفيد لتلبراود، وزير حكومة أستراليا للزراعة والموارد المائية، وجوليا بيشوب وزيرة خارجية أستراليا، وستيفن سيوبو، وزير التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا، وجوش فريدينبرج، وزير البيئة والطاقة الأسترالي، إضافة إلى لقاء مع ديفيد باركر وزير البيئة في نيوزيلندا، وجيمس شو، وزير التغير المناخي والإحصاء في نيوزيلندا.

يضم وفد الدولة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من هيئة البيئة - أبوظبي وشركة موارد القابضة، إلى جانب عدد من موظفي وزارة التغير المناخي والبيئة.

ويزور الوفد عدداً من المراكز والمرافق المتخصصة في المجال البيئي والزراعي في أستراليا ونيوزيلندا، مثل منشأة الحجر الصحي في مطار سيدني، والحديقة النباتية الوطنية الأسترالية، ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية في العاصمة الأسترالية كانبرا، والمكتب الأسترالي لاقتصاد الزراعة والموارد، والمعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في نيوزيلندا، إضافة إلى حضور الفعاليات الرياضــية والاجتماعية المختلفة.