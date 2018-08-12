مؤسسة رأس الخيمة للقرآن تختتم الدورة الصيفية الرابعة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم حفلاً ختامياً لدورة الشيخ صقر الصيفية الرابعة، بحضور علي النقبي وجابر المنصوري أعضاء مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وتيمور الشحي مدير إدارة المراكز والشؤون التعليمية، إلى جانب مديري الإدارات وموظفي المؤسسة والمشرفين على الدورة والمحفظين، إضافة إلى الطلبة وأولياء أمورهم، وتم تكريم 317 طالباً من مختلف الفئات المشاركة في الدورة ذكوراً وإناثاً.

وأشاد تيمور الشحي بالإقبال اللافت من قبل الطلبة على الدورة الصيفية، حيث توافد الكثير من الطلبة للالتحاق بالدورة، وتجاوز العدد المقاعد المحددة، التي وضعتها المؤسسة للمشتركين، مبيناً أن هذه الدورة تميزت بزيادة أنشطتها وفعاليتها ورحلاتها، حيث تم تخصيص نصف ساعة يومياً للمرح والترفيه والابتكار، مشيداً بإنجاز الطلبة وتفوقهم في الحفظ والتعلم، والذي كان واضحاً من خلال علامات الاختبارات التي وضعت في نهاية الدورة في جميع المراكز المخصصة للدورة الصيفية وهي مركز بيت السركال، ومركز الغزال، ومركز فتيات الرمس، ومركز وادي العجيلي.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم بهذه الدورة، معربين عن أملهم بالالتحاق بها في الدورات القادمة، واستمرت الدورة لمدة 4 أسابيع مكللة بالفائدة والنفع والأنشطة المتنوعة.

وقدم تيمور الشحي التهاني والتبريكات للطلبة الأوائل على تميزهم في هذه الدورة، وأعرب عن شكره وتقديره لكل من عمل في الدورة الصيفية وسعى في نحاجها وتميزها، شاكراً القيادة الحكيمة على دعمها المتواصل لهذه المشاريع المباركة، التي تستثمر أوقات الطلبة، وتغرس فيهم روح المشاركة والتميز والإبداع.