«شوف البيان» تطلق برنامجاً جديداً بعنوان «اسأل الشباب»

المصدر: دبي - البيان

تحل اليوم مناسبة «اليوم العالمي للشباب» رافعة راية الآمال والمستقبل. وتحتفل الإمارات، قيادة وشعباً، بهذا اليوم، الذي يعكس المكانة الكبيرة التي بات الشباب الإماراتي يحظى بها في المنطقة والعالم.

وانطلاقاً من الدور الذي لطالما لعبته «البيان» في نقل نبض الشباب، وتحفيز قدراته الابتكارية من خلال بث المحتوى المعرفي الإيجابي والبنّاء والوطني، ما يتضافر بشكل مباشر مع جهود تمكينه، وانسجاماً مع المواكبة المستمرة التي تضطلع بها الصحيفة لكل ما يهم الشباب في عصرنا من استخدامات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، تستمر الصحيفة في إطلاق المحتوى الخاص الذي يعكس آراء الشباب وتطلعاتهم، ويخاطبهم بلغتهم.

وأعلنت «البيان»، بمناسبة «اليوم العالمي للشباب»، عن برنامج جديد، يبث على موقعها الخاص بالفيديوهات «شوف البيان»، يحمل عنوان: «اسأل الشباب». ويسعى هذا البرنامج، الذي يبدأ بثه في أكتوبر المقبل، ويعرض بوتيرة أسبوعية، إلى محاورة الشباب عن قضايا تهمهم، على كل المستويات الاستراتيجية، أو التفصيلية التي تدخل في سياق حياتهم اليومية.

إنجازات

وقالت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول: «لقد حقق الشباب الإماراتي إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية تجعله يرفع بكل فخر راية التقدم والتحضر والإنجاز، ممهورة باسم زايد وبصمة «عيال زايد». إننا في الإمارات نحتفل يومياً بالشباب كونهم مصدر الطاقة وأداة تحقيق التنمية المستدامة». وأضافت: «شبابنا في الميادين كافة، في ساحات الدفاع عن الوطن يلوّحون بأعلام المجد والولاء، في مراكز الفضاء يخططون لإيصال علم الإمارات إلى كواكب لم تعد بعيدة عنا، وفي عالم الأعمال وتطوراته المتسارعة، وفي المحافل الدولية سفراء ثقافة ولغات وأخلاق، وقبل ذلك كله في ميدان حب الوطن والارتباط بقادته والانتماء إلى منهجه وأهدافه، من هنا نحرص، في البيان، على مخاطبة الشباب بلغته وفتح منصاتنا له لكي يعبر عن رأيه».

وسواء كان الأمر يتعلق بالمهنة التي يفضلون الانتظام بها، أو رؤيتهم للمكانة العالية التي بات الشباب الإماراتي يتمتع بها في الساحات العربية والدولية، وسواء تحدثوا عن علاقتهم بمفاهيم الشهرة ووسائل التواصل الاجتماعي، أو نظرتهم إلى عالم المال والأعمال، وصولاً إلى موضوعات أكثر تخصصاً مثل هواياتهم وأنماط سفرهم، فإن أجواء الإجابات الشيقة عن أسئلة هادفة وفي الصميم، تميز هذا البرنامج الذي ينضم إلى مجموعة واسعة من الفيديوهات على «شوف البيان» تهتم بالشباب الإماراتي وتفتح له المجال.

أول برنامج

ويتميز «اسأل الشباب» بأنه أول برنامج من نوعه يدمج الآراء بالاستطلاعات البيانية، حيث يتم توجيه أربعة أسئلة إلى عدد من الشباب، ويتم اقتراح الإجابات بأسلوب الاختيارات، ثم تتحول الإجابات في نهاية الحلقة إلى بيانات ونسب مئوية.

ومن المنتظر أن يقدم هذا البرنامج إلى صناع القرار والمهتمين في القطاعين العام والخاص بيانات مفيدة تساعدهم على الاقتراب أكثر من فكر الشباب والاطلاع على آرائهم بأسلوب سهل ومباشر.