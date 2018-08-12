هزاع بن زايد: تحية لمنتسبي الخدمة الوطنية وجنودنا البواسل هم قدوة شباب الوطن

المصدر: أبوظبي ـ وام

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تحية خاصة لمنتسبي الخدمة الوطنية وجنودنا البواسل في القوات المسلحة.

ونشر سموه عبر حسابه في «تويتر» صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال إحدى الفعاليات الشبابية ، مدوناً سموه بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام: «في اليوم العالمي للشباب نفتخر بما حققه شباب الإمارات في كل الميادين ونوجه تحية خاصة لمنتسبي الخدمة الوطنية وجنودنا البواسل في القوات المسلحة فهم قدوة شباب الوطن الذين يستلهمون في كل حين قيم ومبادئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العطاء والتضحية والوفاء».