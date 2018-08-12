إلغاء هامش السرعة في أبوظبي اعتباراً من اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

يدخل إلغاء هامش السرعة وتوحيد سرعات ضبط الرادار مع اللوحات المرورية على الطرق في إمارة أبوظبي حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

وأنهت شرطة أبوظبي الإجراءات الفنية والمرورية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، دائرتي «النقل والتخطيط العمراني والبلديات»، لتطبيق السرعات الجديدة وإلغاء الهامش على الطرق الداخلية والرئيسة.

وسيتم وضع لوحات إرشادية على طرق إمارة أبوظبي، والمنافذ الحدودية وبدايات الطرق التي تربط الإمارة بجهتي دبي والشارقة، لتنبيه السائقين بإلغاء هامش السرعة وتوحيد سرعات ضبط الرادار، مشيرة إلى توافق هذه الإجراءات مع المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية، ومواكبة التطور في شبكة الطرق وزيادة عدد المركبات والسائقين.

ودعت السائقين إلى الالتزام بالسرعات الجديدة لتعزيز جهود تحسين مؤشرات السلامة المرورية، على نحو يسهم في الحد من وقوع حوادث المرور التي تنتج عن فارق السرعة حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضحت أن السرعات المثبتة على لوحات المرور على الطرق هي حدود السرعة القصوى المسموح للمركبات السير بها، وأي تجاوز سيتم رصده ومخالفته، ومثال على ذلك «إذا كانت السرعة على الطريق محددة بـ 80 كيلو متراً/ساعة، تبدأ مخالفات الرادارات من 81 كيلو/ساعة».