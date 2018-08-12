أمل القبيسي: شبابنا أهل للمسؤولية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن ما وصلت له الدولة من تقدم وما تحققه من مراتب عليا في مختلف المؤشرات الدولية، أثبت أن شباب الإمارات أهل للمسؤولية ومتمكن من التعامل مع تحديات العصر ومتطلبات المستقبل، مشيدة بالدور الإيجابي للشباب في المجتمع وفي الدفاع عن الوطن.

وأعربت القبيسي في تصريح لها بمناسبة «اليوم العالمي للشباب» عن تقديرها العميق والولاء والعرفان والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تقديراً لما يحظى به أبناء وبنات الإمارات من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل.