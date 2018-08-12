محمد بن راشد ومحمد بن زايد: شبابنا مفخرة وطاقاتهم تصنع المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن شباب الوطن مفخرة في الإنجاز والعطاء والقيادة، مشيرين سموهما إلى أن طاقات الوطن الشابة تصنع اليوم مستقبل الإمارات.

القيادة تولي أهمية كبيرة للشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات

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وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «يحتفي العالم باليوم العالمي للشباب، وتحتفي بهم دولة الإمارات كل يوم تعليماً وتمكيناً وإشراكاً في المسؤولية.. شبابنا مفخرة في الإنجاز والعطاء والقيادة».

اللقاءات مع الشباب رسخت علاقة وطيدة بين القيادة وأبناء الوطن

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «نحن نشارك العالم الاحتفال بيوم الشباب.. نستحضر بدايات التمكين.. عندما كرس الوالد المؤسس زايد ثقته بدور الشباب ومحوريته في تشييد لبنات الوطن.. حينها ترسخت علاقة وطيدة بين القائد وأبنائه، أساسها إيمان مطلق بطاقات الوطن الشابة ليتولد الدافع ﻷجيال تصنع اليوم مستقبل الإمارات».

وتحتفل الإمارات بـ«اليوم العالمي للشباب»، اليوم الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام.