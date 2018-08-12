مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي.. ورشة لإعداد قادة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

في إطار حرصه على تمكين الشباب وإعداد قادة المستقبل، أصدر اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، العام الماضي (22 -5-2017) قراراً بتشكيل مجلس القيادات الشابة ليكون خلية عمل تجمع نخبة الشباب العاملين في شرطة دبي تحت مظلة واحدة ليخرجوا بأفكار إبداعية تحقق تطلعات القيادة العامة في جيل المستقبل.

عقب القرار جاء التفاعل سريعاً من قبل الشباب العاملين في شرطة دبي، فقد تقدم أكثر من 255 شاباً وشابة تتراوح أعمارهم بين (18 إلى 30 عاماً) للانضمام إلى المجلس، وتم اختيار 30 منهم من مختلف القطاعات الشرطية أعضاءً فيه، وانتخاب المهندسة سلامة الفلاسي رئيساً للمجلس، وملازم أول مهندس خليفة محمد الروم أميناً عاماً.

شهد المجلس منذ إنشائه حركة نشطة من قبل كافة أعضائه، وكان بحق خلية عمل في عامه الأول، انعكس أثرها الإيجابي على جيل الشباب في شرطة دبي، فقد تمكن المجلس من تنفيذ 10 مبادرات متنوعة استفاد منها 790 مستفيداً وساهم في الإشراف على 4 مشاريع، وشارك 18 عضواً من أعضائه في 7 مهام خارجية، فيما شارك 32 عضواً في تنظيم 5 ملتقيات مهمة، وشارك 27 عضواً في 7 معارض، و17 عضواً في 4 فعاليات وأنشطة متعددة، إلى جانب استقبال 42 وفداً للاطلاع على مهامه واصطحابهم في جولة في أروقة القيادة العامة لشرطة دبي.

وتمكن المجلس من الحصول على مقعد كأول ممثل شاب لدولة الإمارات العربية المتحدة في برنامج التحالف بين الحضارات التابع للأمم المتحدة، وساهم بفعالية ضمن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في «تحدي دبي للياقة البدنية».