إجراءات لتسجيل المركبات الكلاسيكية في أبوظبي أول أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شرطة أبوظبي عن إجراءات جديدة لتسجيل المركبات الكلاسيكية، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، بعد إجراء الفحص الفني لها، وإصدار وثيقة التأمين.

وصنفت الكلاسيكية إلى فئتين: الأولى، تسجل لمدة سنة، وتستخدم على الطرقات باستمرار مقابل رسوم تسجيل 400 درهم لمدة سنة واحدة، والتجديد 350 درهماً سنوياً، شريطة توفير وثيقة تأمين لمدة 13 شهراً، والفحص الفني.

أما الفئة الثانية، فتسجل لمدة ثلاث سنوات، وهي التي يتم عرضها في المعارض والفعاليات المختلفة، ولا تستخدم على الطرقات العامة، وتتطلب وثيقة تأمين للمركبة، وإجراء الفحص الفني، ورسوم التسجيل 1100 درهم لمدة ثلاث سنوات، والتجديد للمدة نفسها مقابل 1050 درهماً. وتكون مدة التسجيل أو التجديد اختيارية حسب رغبة صاحب المركبة، ويدون في الملكية «يمنع سير المركبة على الطرقات»، ويتم نقلها بوسائل النقل المخصصة لهذه الغاية.