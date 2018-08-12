شرطة الشارقة تختتم ورشة عمل مشتركة لغرف العمليات

المصدر: الشارقة - وام

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ورشة عمل مشتركة للجنة غرف العمليات التخصصية بحضور عدد كبير من الضباط ذوي الاختصاص من مختلف قيادات الشرطة بالدولة لتوحيد الإجراءات بغرف العمليات على مستوى الدولة.

يأتي ذلك في إطار مد جسور التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية بالدولة وتحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في مجال تحقيق الأمن والسلامة.

وتهدف الورشة - التي استمرت ثلاثة أيام - إلى تعزيز زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة التي ترد إلى غرف العمليات المختلفة بالدولة وذلك تحقيقاً لمؤشر الأجندة الوطنية التي تنسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2021.