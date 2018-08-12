«الإحسان» تنفذ «بسمة يتيم» و«كسوة العيد» بـ 1.3 مليون درهم

المصدر: عجمان - وام

نفذت جمعية الإحسان الخيرية مشروع «بسمة يتيم» و«كسوة العيد» بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية التي قدمت مليوناً و300 ألف درهم استفاد منها 585 يتيماً تكفلتهم الجمعية في عجمان وفرعها برأس الخيمة.

وأوضح خالد بن تميم المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية بالإنابة أن الجمعية تنفذ مشاريع عدة ترتكز على دعم الأيتام وأسرهم التي تعد من الثوابت الرئيسة المهمة التي تقوم على ضرورة المساهمة في رفع مستوى الاهتمام بهم والحث على رعايتهم. وأشار إلى أن مشروع «بسمة يتيم» يهدف إلى إسعاد الأيتام ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.