رسائل نصية لتصاريح وقوف زوار الفلل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة النقل في أبوظبي خدمة إضافية تمكن زائري مناطق الفلل السكنية المسجلة بالنظام من الحصول على تصاريح وقوف المركبات، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة «م-مواقف».

وفي هذا الصدد ذكرت دائرة النقل أنه بإمكان زوار الفلل الحصول على التصاريح وفق حالتين:

الأولى: تصريح المناسبات ويتم تقديم الطلب من قبل مالك الفيلا السكنية عبر رقم الهاتف المسجل في النظام من خلال التواصل عن طريق مركز الاتصال ( 80088888) وذلك حسب المدة التي تقررها الدائرة مع مالك التصريح. الثانية: تصريح الزائر ويتم تقديم الطلب من قبل مالك الفيلا السكنية عبر رقم الهاتف المسجل في النظام من خلال إرسال رسالة نصية، على أن تكون الصلاحية القصوى للتصريح 8 ساعات بدءاً من إرسال الطلب من 12 ليلاً إلى 8 صباحاً.