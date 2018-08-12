إجازة العيد أسبوع

المصدر: دبي - وام

بتوجيهات من مجلس الوزراء، تم اعتماد إجازة عيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع، اعتباراً من الأحد 19 أغسطس حتى الخميس 23 أغسطس، على أن يُستأنف الدوام الأحد 26 أغسطس 2018.

وكانت السعودية أعلنت، مساء أمس، أن اليوم الأحد غرة ذي الحجة. وبهذا يكون الوقوف بعرفة الاثنين التاسع من ذي الحجة 20 أغسطس الجاري، وعيد الأضحى الثلاثاء.

ورفع مجلس الوزراء التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.