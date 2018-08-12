20 منظمة علمية تشارك بيئة الشارقة في ورشة الأراضي الرطبة

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ورشة عمل بعنوان «تطوير استراتيجية إقليمية لرصد ومراقبة الأراضي الرطبة الساحلية والطيور المائية في منطقة شبه الجزيرة العربية»، بالتعاون مع منظمة ويتلاند انترناشونال ومنظمة بيردلايف انترناشونال، وبمشاركة أكثر من 20 جهة من ممثلي الحكومات وشركاء كلتا المنظمتين في المنطقة، وممثلي المعاهدات الدولية والمنظمات البيئية والمبادرات الإقليمية.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: «تعمل الهيئة انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرارات المجلس التنفيذي للإمارة، والاستراتيجية الوطنية للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرص الهيئة على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومراكز البحوث، وذلك في كل الأمور ذات الارتباط بعمل الهيئة».

رصد التغيرات

وأكدت السويدي أن الورشة ستعمل على تحديد وتوثيق ورصد التغيّرات في الوضع الإيكولوجي للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (المواقع الحرجة)، والمساعدة في تطوير وتحليل الوضع الإقليمي الحالي للأراضي الرطبة الساحلية، وذلك لدعم المرحلة الأولى من تطوير البرنامج الإقليمي وتعزيز التحالفات الاستراتيجية بين المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، لضمان الحفاظ على الموائل الساحلية وتحسين فاعليتها في المنطقة، وتشجيع تبادل البيانات والقدرات.