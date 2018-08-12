«مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» يطلق دورته الثانية أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق الدورة الثانية من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، والتي ستستمر على مدار يومين، في الثامن والتاسع من شهر أكتوبر المقبل.

فعاليات

وأعلن مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي أن الدورة الثانية، التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تتضمن العديد من الفعاليات والبرامج وورش العمل، والتي يشارك فيها الطلبة بتجارب ثقافية وتفاعلية تهدف إلى تسليط الضوء على دور الشباب في مستقبل وطنهم ومساهماتهم في البناء والتنمية والتطوير.

وبإمكان الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد حضور الفعالية بعد استكمال إجراءات التسجيل، حيث تسلط الفعالية الضوء عليهم وتدعوهم لتبني الإبداع والتميز ونهل المعرفة، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على مهارات القرن الحادي والعشرين، بهدف تحقيق رؤية الدولة المستقبلية والعمل بشكل استباقي من أجل تحقيقها.

قادة المستقبل

وقال محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي «إن القيادة الحكيمة تؤمن بأن الابتكار والإبداع في تفكير هذا الجيل سيكون الدافع الأساسي للتطوير في المجالات الحيوية كافة، وخاصة الاقتصادية القائمة على المعرفة»، مشيراً إلى أن الطريقة التي ننشئ ونحضر بها أبناءنا من الأجيال الجديدة وقادة المستقبل، ستحدد مكانتنا الرائدة بين البلدان في العالم.

وأشار النعيمي إلى أن المجالس وعلى مدى سنوات، احتضنت إطلاق الأفكار والمبادرات المختلفة التي تهدف إلى تقديم الأفضل للمجتمع واليوم يمثل هذا المجلس منصة تسهم مع الجهات الأخرى في بلورة الأفكار التي من شأنها أن تقدم للقيادة الحكيمة رؤية مستقبلية للمسارات التعليمية.

وأضاف النعيمي أن لدى طلاب الإمارات فرصة مهمة للاستفادة والاطلاع على مختلف التجارب والمعلومات والعلوم المعرفية لتطورات المستقبل، معرباً عن أمله بأن يترك المجلس بصمة مؤثرة على أفكار طلابنا وقدرتهم على التنافس في مجالات العلوم والتقنيات والفنون وتحفيزهم وتشجيعهم على السير في طريق الإبداع والتميز.

وسيشارك عدد من المتحدثين والخبراء والمؤسسات المحلية والدولية في فعاليات «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» من خلال خمسة مجالات تشمل، العلوم والتكنولوجيا والثقافة والإعلام والفنون وريادة الأعمال والقيادة والتنمية إضافة إلى الرياضة واللياقة البدنية.

ويمكن للطلاب التقدم بطلباتهم لحضور المجلس عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: www.mohamedbinzayedmfg.ae، علماً بأن المقاعد المتاحة محدودة.