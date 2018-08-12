شرطة أبوظبي تطلق جائزة رواد أمن المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جائزة رواد أمن المستقبل، المخصصة لفئة الشباب من المواطنين والمقيمين في الدولة، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقافة المجتمع بالعمل الأمني وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية لدى شريحة الشباب. ويتزامن إطلاق الجائزة مع يوم الشباب العالمي في الثاني عشر من أغسطس من كل عام.

وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية والدعم لشباب الوطن الذين يعتبرون رواد التطوير والتنمية، وبناة المستقبل.

وأضاف أن حكومتنا الرشيدة تسخر كل الإمكانيات والموارد لتمكين الشباب من المشاركة الفعّالة وطرح أفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تطوير آليات العمل الأمني وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأوضح الرائد الدكتور أحمد الرمحي، رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي أن معايير جائزة رواد أمن المستقبل تتكون من أربع فئات (الخدمة المجتمعية، الإبداع والابتكار، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقصة القصيرة)، ومن المقرر أن تكون ضمن جائزة القائد العام للتميز اعتباراً من العام الجاري 2018.

وتمنح جائزة الخدمة المجتمعية للأفراد والجماعات الذين يقومون بإسهامات بطولية وتطوعية في خدمة المجتمع بإمارة أبوظبي، وتمنح جائزة الإبداع والابتكار للمبدعين والمبتكرين الذين يسهمون بجهودهم في تقديم حل لمشكلة حالية أو تطوير لخدمة من خدمات شرطة أبوظبي للسعي في إسعاد المتعاملين وتحسين أداء المؤسسة في شتى مجالاتها. أما جائزة التميز في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فتمنح للشباب (الإعلاميين وغير الإعلاميين) والمتميزين في دعم أهداف ومبادرات شرطة أبوظبي.