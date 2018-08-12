مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تطلق مجلس براكة للشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى تأسيس «مجلس براكة للشباب» وذلك بهدف إلهام ودعم وتمكين جيل المستقبل من القادة الإماراتيين المتخصصين في قطاع الطاقة النووية السلمية.

وقالت المؤسسة إن المجلس الجديد يشكل منصة تعزز التواصل بين أعضاء القيادة العليا في كلٍ من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركتي «نواة للطاقة» و«براكة الأولى» والكوادر الإماراتية الشابة الذين يشغلون 63 في المائة تقريباً من إجمالي الوظائف لدى الشركات الثلاث.

ويوفر المجلس للموظفين الشباب فرصة مجدية للمساهمة في قيادة ودعم مسيرة التغيير والتطوير المتواصلة ويتيح المشاركة بشكل فاعل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن إطلاق «مجلس براكة للشباب» يعكس التزامنا الراسخ بناء جيل جديد من الشباب المتمكنين الذين يتمتعون بالمهارات والخبرات اللازمة لدعم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة قطاع الطاقة النووية السلمية المتنامي في المنطقة.

وأكد أن المجلس ينسجم مع أهداف رؤية مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 واللتين تهدفان إلى تعزيز جهود الدولة لتطوير الكوادر البشرية اللازمة من أجل تحقيق الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة. وأضاف الحمادي إنه سيتولى قيادة المجلس مجموعة من المواطنين الإماراتيين الشباب ممن يعملون لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركتي نواة وبراكة الأولى.

ويترأس مجلس براكة للشباب المهندس علي النعيمي فيما تشغل المهندسة بدرية المرزوقي منصب نائب رئيس المجلس ومنى السويدي منصب أمينة المجلس ويضم في عضويته علي سالم النعيمي وسارة الشوملي وجاسم البلوكي وعبدالله اليافعي وسارة الفزاري وراية الصريدي وحمدان الخوري وراشد صالح الزعابي ويعقوب الهاشمي.