خصومات لمتعاملي «كهرباء دبي» ضمن «متجر ديوا»

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لتوفير عروض وخصومات لمتعاملي الهيئة ضمن «متجر ديوا»، الذي ستطلقه الهيئة عبر تطبيقها الذكي بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الحكومي والخاص، وذلك للمرة الأولى على مستوى الدوائر الحكومية في الدولة. وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية، وتحقيقاً لمئوية الإمارات2071 التي تهدف إلى أن تكون الإمارات أفضل وأسعد دولة في العالم، يسعدنا انضمام شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لقائمة الشركات التي توفر عروضاً خاصة لمتعاملي الهيئة ضمن «متجر ديوا».

خدمات

من جهته، صرّح المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»: «يأتي هذه التعاون المشترك في إطار جهودنا المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات وتوفيرها عبر قاعدة أوسع من الشركاء، ونرحّب اليوم بشراكتنا مع الهيئة لتوفير تجربة مميزة تتيح للمتعاملين الحصول على خدمات «اتصالات» عبر عدة منافذ في مختلف المناطق في الدولة.