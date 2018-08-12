«شؤون العمال» في دبي تنظم 182 زيارة تفتيشية في 4 أسابيع

المصدر: دبي - البيان

نظمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي 182 حملة تفتيشية على مستوى الإمارة خلال الشهر الأول.

من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين والذي يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك خلال الفترة من 15 يونيو الماضي إلى 15 سبتمبر المقبل.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي إنه تم تنظيم زيارات التوعية للمناطق والمواقع الإنشائية في 37 منطقة تتضمن 289 منشأة، شملت الزيارة الأولى 3 مناطق تضمنت 62 منشأة، والثانية 7 مناطق تضمنت 68 منشأة، في حين شملت الزيارة الثالثة 13 منطقة شملت 99 منشأة، أما الزيارة الرابعة والأخيرة فشملت 14 منطقة تضمنت 60 منشأة.

وأوضح أن فرق عمل اللجنة الدائمة لشؤون العمال قد قامت خلال تلك الزيارات بتوزيع 805 كتيبات توعية على العمال والشركات في دبي بلغات عدة من أجل رفع مستوى الوعي بتنفيذ قانون حظر العمل في فترة الظهيرة، حيث وزعت خلال الأسبوع الأول 203 كتيبات في 3 مناطق شملت 11 ألفاً و951 عاملاً، في حين وزعت خلال الأسبوع الثاني 166 كتيباً في 7 مناطق شملت ألفاً و996 عاملاً، أما في الأسبوع الثالث فوزعت 237 كتيباً في 13 منطقة شملت ثلاثة آلاف و69 عاملاً، وفي الأسبوع الأخير وزعت 199 كتيباً في 14 منطقة شملت ألفين و697 عاملاً.

ولفت إلى أنه تم خلال الأسبوع الأول تنظيم 64 زيارة تفتيشية شملت 1460 موقع عمل، و46 زيارة في الأسبوع الثاني شملت 1196 موقع عمل، و24 زيارة في الأسبوع الثالث شملت 561 موقع عمل، في حين أنه تم تنظيم 48 زيارة في الأسبوع الرابع والأخير من الشهر الأول شملت 1053 موقع عمل.

وأشاد بن سرور بالنتائج الإيجابية لتلك الزيارات التفتيشية، حيث أظهرت النتائج التزام كل مواقع العمل بالقرار، والتي بلغ عددها 4270، مؤكداً أن ذلك مؤشر إيجابي على تعاون الشركات والمنشآت في تنفيذ القرار .