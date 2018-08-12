بنك الإمارات للطعام ينظم حملة صيف الخير

المصدر: دبي - البيان

ينظم فريق بنك الإمارات للطعام ضمن برنامجه الصيفي لهذا العام حملة لتوزيع الوجبات والمياه والعصائر الباردة على العمال تحت شعار «صيف الخير»، وتأتي الحملة في إطار دعم ومساندة الفريق في توفير أغذية ومشروبات تضفي على هذه الفئة جواً من الترفيه والاستمتاع بمشروبات الصيف الباردة، وجعله صيفاً منعشاً وتعزيزاً لمبدأ نشر الخير وقيم المسؤولية المجتمعية، حيث قام فريق بنك الإمارات للطعام بتوزيع 1000 وجبة في سكن العمال بمنطقة المحيصنة 2، كما سيقوم الفريق بتوزيع 500 وجبة في سكن عمال هيئة الطرق والمواصلات بمنطقة الورسان يوم الثلاثاء المقبل .