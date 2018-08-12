بلدية أبوظبي تتلقى 1111 بلاغاً في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

تعامل مكتب الطوارئ والأزمات والكوارث في بلدية مدينة أبوظبي- الذي يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع- مع نحو 1111 بلاغاً من أفراد المجتمع والمؤسسات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت البلدية أنها تعاملت مع جميع هذه البلاغات والاتصالات والطلبات بجدية كاملة ومتابعة مستمرة، بهدف تلبية متطلبات المجتمع وفقاً لآلية مرنة تسهم في الاستجابة السريعة لكل الطلبات والبلاغات، وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات وأجود الممارسات.

وأشارت إلى أنها ترحب باتصالات وبلاغات أفراد المجتمع على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع كافة من خلال رقم الطوارئ الخاص ببلدية مدينة أبوظبي (993) وبالواتس آب على الرقم (056-9939930).

على الصعيد ذاته كشفت البلدية أنها تعاملت خلال النصف الأول من العام الجاري مع 9 آلاف و283 مكالمة هاتفية في مختلف المجالات إضافة إلى الرد على استفسارات الجمهور.

وأوضحت أنها تلقت خلال هذه الفترة 150 بلاغاً عادياً و810 بلاغات متوسطة الأهمية و124 بلاغاً يستدعي التدخل السريع والعاجل و27 بلاغاً شديد الأهمية وقد نجحت بالتعامل مع جميع هذه البلاغات بكفاءة ومهنية عالية.

ولفتت إلى أنها تلقت 99 بلاغاً في ما يتعلق بطوارئ الطرق و300 بلاغ في مجال صيانة وإصلاح الإنارة و391 بلاغاً تتعلق بالحدائق والزراعة والري و129 بلاغاً بشأن شبكات صرف مياه الأمطار و126 بلاغاً في مجال مظهر المدينة إضافة إلى 66 بلاغاً مختلفاً.

ونوهت بأنه ومن منطلق المحافظة على سلامة الجمهور وأصول البلدية القائمة، فقد تم التعامل مع البلاغات بمهنية تستند إلى أعلى معايير الصحة والسلامة من خلال المشاريع القائمة والموارد المتاحة للبلدية.

وأهاب مكتب الطوارئ والأزمات والكوارث في بلدية مدينة أبوظبي بجميع أفراد المجتمع والمؤسسات أهمية المساهمة في الحد من آثار الظواهر السلبية، من خلال المبادرة بالاتصال برقم الطوارئ والإبلاغ عن أي مشاهدات أو ظواهر غير عادية ودعم جهود البلدية من خلال تعزيز روح المسؤولية المجتمعية وبهدف إيجاد المناخ المعيشي والسكني الآمن والمتكامل والحضاري لجميع السكان.