انطلاق فعاليات «شاطئ دبي آيس للسيدات»17 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلن نادي دبي للسيدات عن إطلاق النسخة الثانية من «شاطئ دبي آيس للسيدات» في الفترة من17 أغسطس حتى الأول من سبتمبر(كل جمعة وسبت)، تحت شعار«صيفنا شتوي»، ويتضمن فعاليات ثلجية وترفيهية مبتكرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تتخللها احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن مبادرات أخرى يعتزم النادي تنظيمها خلال الصيف الحالي لإضفاء البهجة والسعادة على المرأة والطفل.

وأكدت لمياء عبد العزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات أن تنظيم «دبي آيس 2018»، يأتي في إطار حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات وتوجيهات سموها الدائمة بتوفير بيئة صيفية ملائمة للسيدات والأطفال ولدعم سموها للمبادرات النوعية المبتكرة، التي تسهم في تحقيق الريادة والتميز للنادي على مستوى عالمي ويعزز من مكانة دبي وجهة سياحية عالمية.

توسيع

وقالت لمياء خان: «ينظم النادي هذا العام «دبي آيس» بمساحة تبلغ ضعف مساحة العام الماضي نسبة للنجاح الكبير، الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي، والتي أقيمت تحت شعار «بردي صيفك» واستقطبت أكثر من 6500 زائرة خليجية، وعربية وأجنبية، مشيرة إلى أنه حقق زيادة نسبتها 92% مقارنة بمتوسط عدد زائرات النادي شهرياً، كما سجل نادي دبي للسيدات من خلالها زيادة في إقبال السيدات الخليجيات من السعودية والكويت، حيث بلغت النسبة 45% من إجمالي عدد الزائرات طوال فترة الفعالية، لما يوفره من خيارات ترفيهية واجتماعية وتثقيفية للمرأة تضمن الخصوصية التامة للسيدات. كما حظي «دبي آيس» باهتمام لافت من وسائل إعلام عالمية وإقليمية ومحلية لتميز فعالياته ولفكرتها الجديدة، التي نقلت أجواء المناطق الباردة إلى منطقة الخليج المعروفة بارتفاع درجة حرارتها في هذا التوقيت من العام وبفعاليته الجديدة والمبتكرة.

وجهة

وأعربت خان عن سعادتها بما شكّلته هذه المبادرة من إضافة وجهة جذب جديدة للسياحة المحلية والخارجية، بما يدعم المقومات السياحية المتنوعة التي تمتلكها الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة، مؤكدة حرص النادي على تنظيم فعاليات مبتكرة توفر تجربة فريدة من نوعها لإسعاد العضوات والزائرات والأطفال، إضافة إلى توفر أحدث المرافق والأجهزة لممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية في أجواء وبيئة تتسم بالخصوصية، تماشياً مع رؤية النادي وجهة رائدة للمرأة الصحية والسعيدة، ومواكبة للنهج الابتكاري للدولة.

برامج

وسوف يشتمل شاطئ دبي آيس للسيدات على فعاليات كالجزيرة الثلجية العائمة على البحر، الخيمة الجليدية، فعاليات ثلجية، ألعاب مائية، عروض ترفيهية مع شخصيات ديزني المحبوبة، ركن التسمير، بناء رجل الجليد، إضافة إلى عربات المأكولات، ركن المثلجات، والمزيد من الأنشطة مميزة. وشملت فعاليات مهرجان دبي آيس للسيدات 2017 «إقامة القبة الثلجية» و«المنتجع الثلجي» بفعالياتها التي جذبت أعداداً كبيرة من الفتيات والسيدات.