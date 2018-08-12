مراكز الأميرة هيا الثقافية تختتم مخيمها الصيفي

المصدر: دبي ـ البيان

اختتمت إدارة المراكز التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مخيمها الصيفي 2018، بمشاركة 402 من الطلبة الذكور والإناث، بمختلف الفئات العمرية، بواقع 214 في فرع المزهر، و188 في فرع أم الشيف.

وأسدلت إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية الستار عن المخيم الصيفي «صيفنا ممتع ومفيد»، بحضور أولياء أمر الطلاب من الذكور الإناث.

وقالت حمدة أحمد المهيري مديرة إدارة المراكز: تميز هذا الموسم بنماذج جديدة وأدوات إيضاح متميزة ومتخصصة، أسهم فيها «مركز موهبة»، حيث نفذنا برنامجاً متكاملاً شمل أبناءنا وبناتنا الطلبة على تنوّع أعمارهم، وتضمّن أيضاً توجيهات تربوية، وتدريبات عملية، لبثّ روح الإيجابية، ولم نغفل عن الترفيه والمرح بما يتناسب وأعمارهم وتطلّعاتهم، وكل ذلك في إطار إيصال الفائدة للجميع. بالإضافة إلى التعاون مع موهبة لتقديم البرامج الدينية، كالمسلم الصغير، ودورات الفقه للفتيات.

وإذ نختتم هذه الفعالية الكبرى؛ فإننا نشكر كل من أسهم في إنجاحها، كإدارة متحف التراث العمراني والآثار، وجمعية التراث العمراني، ومتحف ساروق الحديد على تلك الأدوار المعرفية والداعمة التي قاموا بها، وما تم إضافته لإثراء برنامجنا الصيفي.

كما شهد الحفل الختامي تكريم الفائزين والفائزات في شتى برامج الموسم، بمشاركة حمدة محمد العامري رئيسة قسم شؤون الدارسات والمعلمات بالمزهر في التكريم، حيث كرّمت إدارة المراكز بفرعها في المزهر الفائزين والمشاركين في برنامج الورش كلها، كالرياضة والجمباز والتايكواندو، والفنون والرسم والأشغال اليدوية، والفائزات في ورش الطبخ ومدرسة الشوكولاته، والفائزين والفائزات في ورشة تطوير الشخصية.