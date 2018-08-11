بتوجيهات من مجلس الوزراء.. إجازة عيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع

المصدر: وام

بتوجيهات من مجلس الوزراء الموقر تم اعتماد إجازة عيد الأضحى المبارك للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 أغسطس وحتى يوم الخميس 23 أغسطس، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 26 أغسطس 2018.

وبهذه المناسبة رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهما بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ المجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية بالمناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.