محمد بن زايد: زايد كرس ثقته في الشباب ومحوريته في تشييد الوطن

المصدر: البيان الالكتروني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، نستحضر بدايات التمكين.. عندما كرس الوالد المؤسس زايد ثقته بدور الشباب ومحوريته في تشييد لبنات الوطن.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر "ونحن نشارك العالم الاحتفال بيوم الشباب.. نستحضر بدايات التمكين.. عندما كرس الوالد المؤسس زايد ثقته بدور الشباب ومحوريته في تشييد لبنات الوطن.. حينها ترسخت علاقة وطيدة بين القائد وأبنائه، أساسها إيمان مطلق بطاقات الوطن الشابة ليتولد الدافع ، أجيال تصنع اليوم مستقبل الإمارات".