أمل القبيسي: شباب الإمارات أهل للمسؤولية

المصدر: وام

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن القيادة الحكيمة وبفضل رؤيتها أولت منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه - أهمية كبيرة للشباب لدورهم المهم في مسيرة التنمية الشاملة واستشراف المستقبل وتحقيق متطلباته وعملت من خلال تبني الخطط و اطلاق الاستراتيجيات الكبرى على تطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم .

و قالت معاليها - في تصريحات لها بمناسبة اليوم العالمي للشباب - إن ما وصلت إليه الدولة من تقدم و ما تحققه من مراتب في مختلف المؤشرات العالمية أثبت أن شباب الإمارات أهل للمسؤولية عبر مشاركتهم الإيجابية في نهضة الوطن و الدفاع عنه.

و ثمنت إطلاق " مجلس الإمارات للشباب " للكثير من المبادرات التي عززت دور الشباب في المجتمع الإماراتي إلى جانب صقل قدراتهم وطاقاتهم ليكونوا قادرين على الإسهام بفاعلية في صناعة مستقبل الدولة .. مشيدة في هذا الصدد بدور المجالس العالمية للشباب الإماراتي في تعزيز مشاركة المبتعثين الإماراتيين من خلال إنشاء منصة تمثيلية لهم تحت إشراف و إدارة سفارات الإمارات و مجلس الإمارات للشباب.

وأكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي في ختام تصريحاتها أن الإمارات تولي الشباب أهمية خاصة في كل خططها لذا كان من الطبيعي أن تكون الدولة الوجهة الأولى المفضلة للشباب العربي للعيش فيها متقدمة بذلك على جميع دول العالم و لترسخ مكانتها في نفوس الشباب وقلوبهم.