بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

غادرت ظهر اليوم بعثة الحج الرسمية أرض الوطن من مطار أبوظبي الدولي «قاعة كبار الشخصيات» متوجة إلى المملكة العربية السعودية لمزاولة مهامها في خدمة حجاج الدولة في الأراضي المقدسة، ومتابعة تنقلاتهم ومساكنهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والإشراف على أحوالهم والوقوف على استكمال المخيمات في المناسك وإعداد خطط تصعيدهم إلى منى وعرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة وبذل الجهود وأرقى الخدمات التي تساعد حجاج الإمارات على أداء الحج بكل يسر وسهولة حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

ووجه الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، أعضاء البعثة بأن يخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى وأن يكونوا خير سفراء لخدمة أبناء وطنهم في هذا الموسم الكبير وأن يواصلوا العمل على مدار الساعة للوصول إلى كل حاج إماراتي وتفقد أحواله وإشعاره باهتمام القيادة الرشيدة به لكي يؤدي حجا صحيحا وكاملا وفق أحكام الشرع الحنيف.



وشدد على أهمية متابعة تنقلات الحجاج خطوة بخطوة في المطارات، وفي مقرات سكنهم ضمن حملاتهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى يوم التروية حيث سيخرجون إلى مخيماتهم الجاهزة في منى، ثم في عرفة فالمزدلفة وبقية المناسك وأعمال الحج آملاً أن تكونوا مع أصحاب الحملات فريقاً واحداً لتقديم أرقى الخدمات الوعظية والتثقيفية والصحية، مع المحافظة على نظافة المخيمات، والمأكل والمبيت وتوفير المواصلات طيلة أيام الموسم، وحتى عودة آخر حاج من حجاجنا إلى أرض الوطن مأجوراً ومسروراً وراضياً وسعيدا.



وقال الدكتور الكعبي: نسافر الآن من أرض الوطن ونحن نحمل في قلوبنا خالص الرجاء وعلى ألسنتنا أصدق الدعاء بأن يديم الله سبحانه وتعالى على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، موفور الصحة والعافية، وأن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الحكام إلى أسمى ما يصبون إليه من رفعة الوطن وعزته وازدهاره، وأن يتغمد الله القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ بواسع الرحمات، وأن يعلي مقام شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم الزكية فداء وانتماء للوطن وللقيادة وللسلم الإقليمي والعالمي.



وأشاد الدكتور الكعبي بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إنجازات وتسهيلات تتطور عاماً فعاماً، وبما توفره لملايين الحجاج من مختلف دول العالم من خدمات متكاملة هي أرقى ما تقدم دولة لهذه الملايين في زمن ومكان محددين.