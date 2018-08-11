«كليفلاند كلينك أبوظبي» يفتتح أول فرع بمستشفى «توام» في العين

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

بدأ مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، الذي يعد جزءاً من شبكة الرعاية الصحية لشركة «مبادلة» المملوكة لحكومة أبوظبي، بتقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى الخارجيين في العين من خلال أول فرع للمستشفى خارج العاصمة داخل حرم مستشفى «توام»، حيث تم دمج مركز توام للتصوير الجزيئي في مدينة العين مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وتغيير اسم المركز إلى «كليفلاند كلينك أبوظبي ـ العين».

استراتيجية

وأكد الدكتور راكيش م. سوري الرئيس التنفيذي بالإنابة، رئيس جراحة القلب والأوعية الدموية والصدر، أن افتتاح أول فرع في العين يعكس الطلب المتزايد في جميع أنحاء الدولة والمنطقة الأوسع نطاقاً على خبرات الأطباء في المستشفى الذي يمثل امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية لمستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة، مشيراً إلى أن افتتاح فرع العين يأتي في إطار استراتيجية المستشفى لتزويد خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لنسبة أكبر من المرضى في الزمان والمكان المناسبين، وفي الإطار ذاته، يحرص المستشفى على تمديد ساعات العمل في عياداته التي تشهد إقبالاً كبيراً من المرضى واستمرار العمل في قسم الطوارئ في أبوظبي على مدار الساعة.

راكيش سوري: خدمات طبية متنوعة تلبي الاحتياجات

وأوضح، أن الفرع الجديد في العين يوفّر حالياً إمكانية حجز المواعيد للتخصصات الطبية والدقيقة بناءً على المنهجيات المتبعة في المعاهد الـ 13 ومراكز الامتياز الـ 5 التي يضمها المستشفى الرئيسي في أبوظبي وتشمل: خدمات التصوير المتقدمة في مجالات الطب العام، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، والأعصاب، وأمراض الرئة، وكذلك جراحة السمنة وجراحة القلب والجراحة العامة، كما يوفر أنظمة متقدّمة في مجال التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني، التي تعتبر أساسية للكشف المبكر عن أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية وغيرها، وهو مزود بجهازين مسؤولين عن إنتاج كواشف إشعاعية تفيد في الفحص بتقنية التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني، وهما: جهاز التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني، وجهاز «السيكلوترون».

رعاية

وأشار الدكتور سوري إلى أنه سيتم نقل المرضى الذين يحتاجون إلى جراحة أو برنامج رعاية طويل نسبياً، أو الذين يحتاجون إلى رعاية متعددة التخصصات إلى مرفق كليفلاند كلينك أبوظبي الرئيسي في العاصمة بعد إجراء مشاورات أولية.

ولفت إلى أن هذا الدمج يعد خطوة بارزة على صعيد تطوير قطاع الرعاية الصحية في مدينة العين، إذ يتيح لكليفلاند كلينك أبوظبي تزويد المرضى في المنطقة بأفضل مستوى من الخدمات الصحية عالمية المستوى التي تعتمد على نموذج الرعاية الفريد المطبق في كليفلاند كلينك، ما يسهم بالحد من حاجة المرضى للسفر إلى الخارج طلباً للعلاج.

ويمكن للمرضى الذين يخضعون حالياً للعلاج في العين الاستمرار بتلقي الرعاية الطبية في أي من مستشفيي كليفلاند كلينك أبوظبي ـ العين، وذلك من خلال حجز المواعيد عن طريق مركز الاتصال (2223 8 800).

كما يمكن للمرضى الذين يخضعون حالياً للعلاج في مقر المستشفى في أبوظبي الاستفادة من خدمات التصوير الشعاعي التشخيصي المتخصص التي يقدمها المستشفى بمدينة العين، إذا ما استدعت الحالة، وذلك لدراسة وتقييم حالات الأورام والأمراض العصبية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

خدمات

وحول طبيعة الخدمات المقدمة في فرع العين أوضح الأطباء، أن في حرم المستشفى بمدينة العين خدمات طبية متنوعة تلبي الاحتياجات الفردية الخاصة بكل مريض، تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة وتشخيصها وتثقيف المرضى وذويهم وتوعيتهم حول الأمراض والاضطرابات الشائعة، ومنها: ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الغدد الصماء والسكري، والسمنة، وهشاشة العظام، والتهاب المفاصل، وفقر الدم (الأنيميا)، والحساسية، ونقص المناعة، وحب الشباب، والشعرانية (الشعر الزائد).

وتضم التخصصات الطبية الأخرى التي تندرج تحت مظلة معهد التخصصات الطبية الدقيقة: الأمراض الجلدية، وأمراض الدم والأورام، والطب النفسي، والطب الباطني، إلى جانب تقديم الفحوصات التشخيصيّة المتقدّمة بالاستعانة بتقنية التصوير بالأشعة المقطعية؛ بهدف تقييم أمراض القلب والأوعية الدموية وتشخيصها، والكشف عن أسباب آلام البطن وغيرها من اضطرابات المعدة ومشاكل العظام والمفاصل والعضل إلى جانب الأورام والاضطرابات العصبية.

تخصصات

كما يوفر معهد أمراض الجهاز الهضمي، وهو أحد مراكز الامتياز الخمسة في «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أفضل مستويات الرعاية الطبية والجراحية المتقدمة لاضطرابات الجهاز الهضمي، ويضم المعهد عدداً من أشهر الخبراء والمختصين المعروفين في مجال علاج أمراض واضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي واضطرابات الأمعاء الوظيفية وأمراض الكبد وسرطان القولون والمستقيم والمتابعة الصحية قبل الخضوع لجراحات تخفيف الوزن وجراحات الغدد وبعدها.