سيف بن زايد يعزي في وفاة إبراهيم الحوسني

المصدر: أبوظبي ـ وام

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس واجب العزاء في وفاة إبراهيم الحوسني.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وابنه علي إبراهيم الحوسني المستشار بديوان ولي عهد أبوظبي مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

سموه: علي الخوري كفاءة إماراتية عالمية

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للدكتور علي الخوري اختياره ضمن قائمة 100 شخصية دولية ساهمت في تطور تطبيقات الحكومة الرقمية على مستوى العالم، مشيراً سموه إلى أن الخوري كفاءة إماراتية عالمية المستوى.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبارك لأخي الدكتور علي خوري ابن الإمارات اختياره ضمن قائمة 100 شخصية دولية ساهمت في تطور تطبيقات الحكومة الرقمية على مستوى العالم.. كفاءة إماراتية عالمية المستوى».