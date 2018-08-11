تعاون تدريبي بين «طرق دبي» وجامعة روتشستر

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، يتم بمقتضاها تعاون الطرفين في مجال الاستشارات العلمية وبرامج الهيئة المهنية لتطوير موظفيها، والتدريب العملي والأكاديمي لطلاب الجامعة في التخصصات ذات الصلة بعمل الهيئة.

وقع المذكرة في المبنى الرئيس للهيئة ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالهيئة، والدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي.

وقال بوشهاب: إن المذكرة تجسّد سعي الهيئة إلى التعاون مع جامعات الدولة بما يخدم توجهاتها ورؤيتها، وخاصة أن البرامج الأكاديمية التي توفرها الهيئة لموظفيها ذات صلة بالعديد من برامج جامعات الدولة، وإن توقيع المذكرة مع جامعة روتشستر يدخل في نطاق هذا الهدف الاستراتيجي.

وأضاف: إن مجال التعاون بين الجانبين سيشمل الندوات والمؤتمرات المشتركة، والبحوث الخاصة بعمل الهيئة والمحاور المصاحبة لها، مثل الذكاء الاصطناعي، واستشراف المستقبل، والبيانات الضخمة، والاستدامة، والابتكار، وإسعاد المتعاملين، ودراسات آفاق الاستثمار، وغيرها.

من جانبه، عبر الدكتور يوسف العساف، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وخاصة أنها تعد إحدى الجهات الحكومية الكبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مؤكداً أن المكانة التي تحتلها الهيئة في مجال النقل والطرق تجعلنا فخورين بالتعاون معها، وخاصة أنها تتمتع بسجل مشرّف من إنجازات البنية التحتية ووضع إمارة دبي على خريطة التنافسية العالمية، موضحاً أن مجال النقل والطرق يحمل العديد من الآفاق التي تخدم الجانب المستقبلي لطلاب الجامعة.