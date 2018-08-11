«طيارو المستقبل» يتعرّفون على أحدث نظم التدريب

المصدر: أبوظبي - وام

دربت شرطة أبوظبي طلاب مبادرة «طيار المستقبل» على جهاز محاكاة الطيران في دورة مبسطة للطيران التشبيهي ضمن زيارة للمركز التدريبي لشركة طيران أبوظبي. وتعرف المشاركون في المبادرة - التي تنفذها إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية - على أحدث نظم التدريب بالكمبيوتر ووسائل محاكاة الطائرات المروحية في التدريب على الملاحة الجوية.

طوارئ

كما اطلعوا على بعض أنواع تدريبات الطيارين على أجهزة الطيران التشبيهي ومحاكاة بعض حالات الطوارئ التي قد تحدث أثناء الطيران وكيفية التعامل معها ومنها «حالات عطل المحركات أو عطل في أنظمة التشغيل والأجهزة وحالات الحريق في المروحية».

وتركز مبادرة «طيار المستقبل» على تأهيل المشاركين بكل ما هو مفيد ومثمر في العطلة الصيفية من خلال غرس مفهوم التنشئة الأمنية لديهم وغرس الثقة والاعتزاز بالنفس وإثراء مخزونهم المعرفي بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تعزز المعرفة والعلم والقيم الوطنية والأخلاق الحميدة وحب الوطن في دورة تدريبية مكثفة فضلاً عن الزيارات الميدانية.