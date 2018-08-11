وفد من مستشفى البراحة يطّلع على تجارب «إدارة المعرفة» بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل مركز إدارة المعرفة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي وفداً من مستشفى البراحة في دبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في المركز، وذلك بحضور المقدم منصور القرقاوي مدير إدارة الشؤون الإدارية، والدكتور سامية محمد رئيس قسم التدريب والتطوير المهني في مستشفى البراحة في دبي، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين. ورحب المقدم منصور القرقاوي بالوفد الزائر مؤكداً حرص شرطة دبي على مشاركة تجاربها وممارساتها مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومعرباً عن سعادته بتبادل الخبرات والتجارب بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الإداري للمؤسسات في الدولة.

واستعرض المقدم القرقاوي الخطة التنفيذية للمركز، ومفهوم الإدارة المتكاملة في شرطة دبي، والهيكل التنظيمي للمركز، وبرامجه المتمثّلة في برنامج حصر المهارات والمعارف، وبرنامج المشاريع المعرفيّة، وبرنامج الأصول المعرفيّة البشرية، برنامج قياس مستوى المعرفة في المؤسّسة، وبرنامج نشر مخرجات الدورات والمؤتمرات الخارجية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مفاهيم المعرفة وتطبيقاتها تعد من أبرز المفاهيم والمهارات الأساسية التي تتبانها كل الإدارات العامة والمراكز، ومؤكّداً أيضاً ضرورة تطبيق مفاهيم إدارة المعرفة لأنها تؤدي إلى مزيد من الابتكار والإبداع وتحقيق الكفاءة والفعاليّة والتميّز في الأداء.

كما اطلع الوفد على العمليات المعرفية بمستوييها الأول والثاني، ومؤشرات الأداء، وبرنامج النضج المعرفي الذي يرتكز إلى 9 معايير تتمثل في اكتساب المعرفة، تخزين المعرفة، تبادل المعرفة، تطبيق المعرفة، تحصيل المعرفة، تطوير الأسس المعرفية، إدارة معارف الموارد البشرية.