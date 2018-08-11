49 ألف مستفيد من «صيف بلا حوادث» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

استفاد نحو 49 ألف شخص من 114 برنامج توعية مرورية نفذتها شرطة أبوظبي ضمن حملة «صيف بلا حوادث»، حثت فيها السائقين على إجراء الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من سلامة الإطارات والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين إلى الالتزام بقانون السير والمرور والسرعة المقررة وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة واستخدام حزام الأمان وترك مسافة أمان كافية بين المركبات واللجوء إلى الراحة في حال القيادة لساعات طويلة.

معارض

وقالت الرائد عائشة محمد الزعابي رئيس قسم العلاقات العامة في المديرية إنه جرى تنظيم معارض ومحاضرات وإقامة نقاط توعية وتوجيه رسائل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحث السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور والسرعات المحددة على الطرق.

وأشارت إلى مشاركة الجمهور في الفعاليات التي تضمنت إقامة مسابقات مجتمعية حول سلامة الإطارات والالتزام بالسرعات والتأكيد على عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات ونصائح طبية والتعامل مع حوادث الحريق والوقاية من المخدرات واستخدام خدمة أمان وجهود الشرطة المجتمعية في حل المشكلات الأسرية، مشيدة بمشاركة الشركاء الداخليين والخارجيين في معارض التوعية المجتمعية التي نظمتها المديرية بالمراكز التجارية.