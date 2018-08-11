«كهرباء دبي» تستعرض الأداء والمبادرات الاستراتيجية

المصدر: دبي - البيان

أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة ورش العمل السنوية لقطاعاتها لاستعراض الموضوعات المتعلقة بالاستراتيجية، ومراجعة مدى التوافق والمواءمة بين مخطط الاستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن للهيئة مع تلك الخاصة بكل قطاع من قطاعاتها، وذلك في إطار جهود الهيئة لمواءمة استراتيجيتها مع منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، وسعيها المتواصل لتحديث الخطط الاستراتيجية للقطاعات ومواءمة الاستراتيجيات الفرعية مع استراتيجيتها لعام 2021.

وتضمنت ورش العمل دراسة مؤشرات الأداء والمبادرات الاستراتيجية في ضوء استراتيجية الهيئة للعام 2021. وانطلقت أولى ورش العمل في 28 يونيو الماضي، وذلك بالتعاون بين قطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي ومختلف قطاعات الهيئة.

خطط

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم استراتيجيتنا وخططنا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتواءم استراتيجيتنا ومبادراتنا مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك مئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وغير ذلك من معطيات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

استدامة

وأضاف: «تسهم مختلف القطاعات والإدارات في تحقيق رؤية الهيئة، حيث تعد استراتيجيتنا حجر الأساس لكل ما نحققه من نجاحات، وخارطة الطريق للوصول إلى رؤيتنا بأن نكون مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي. وعلى مدار عامين سنركز على أفق التخطيط الاستراتيجي لضمان العمل خلال 2019 وفق خطة عمل مدروسة ومدرجة في الميزانية على أساس معايير مبتكرة. وتعكس ورش العمل الخاصة باستراتيجية الهيئة حرصنا والتزامنا أفضل الممارسات في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، حيث كانت القيادة والابتكار في الاستراتيجية من العلامات الفارقة والمعالم الرئيسية التي أسهمت في نمو الهيئة وتطورها كمؤسسة ترتكز على الاستراتيجية».

نموذج

وأشار الطاير إلى أن نموذج التخطيط الاستراتيجي في الهيئة يستند إلى ثلاث مراحل، هي: إعداد الاستراتيجية، والمواءمة الاستراتيجية، والتنفيذ والتقييم. يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا تنضم لقاعة المشاهير في مجال الاستراتيجية، وذلك لتطبيقها لبطاقات الأداء المتوازن والتزامها المبادئ الخمسة للمؤسسة التي ترتكز على الاستراتيجية، والتي وضعها كابلان ونورتن، مبتكرا بطاقة الأداء المتوازن.