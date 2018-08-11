شرطة أبوظبي تطلق المنظومة الجديدة لأجهزة «سهل»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجيل الثالث من منظومة أجهزة الخدمة الذاتية «سهل» في عدد من محطات تزويد الوقود التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية - (واحات - أدنوك) وعدد من مراكز خدمة «تم» في إمارة أبوظبي.

وشملت المنظومة الجديدة توزيع 33 جهازاً على مستوى الإمارة، منها 6 في منطقة العين و7 في منطقة الظفرة، وجاري حالياً تفعيل بقية الأجهزة في واحات أدنوك في كل من محطة خليفة بمدينة شخبوط، ومحطة المنارة بمدينة محمد بن زايد، ومحطة مدينة الضباط ببوابة أبوظبي، ومحطة الفحص الفني بمحوي، ومحطة الفحص الفني بالسمحة ومحطة الباهية.

خدمات

وأوضحت شرطة أبوظبي أن استخدام جهاز سهل يعزز من تقديم خدمات «ترخيص السائقين والآليات» وخدمات مستقبلية أخرى للمتعاملين، لتمكينهم من إتمام معاملاتهم على وجه السرعة بما يتناسب مع وقت المتعامل، ويعد أحد قنوات تقديم الخدمة من أجل إسعادهم عبر تجربة متميزة وخدمات تفوق تطلعاتهم، ضمن رؤية شرطة أبوظبي في تحديث وتطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت إلى تفعيل وتشغيل أجهزة «سهل» في كل من محطات (الياسات وربدان والبطين)، بعد توفير جميع المتطلبات من قبل القيادة وشركة (أدنوك)، كما جرى تفعيلها في عدد من مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي مثل مبنى مديرية السائقين والآليات، ومحطة الفحص الفني الرئيسي «مبنى السلامة»، ومبنى مديرية المرور والدوريات الرئيسي، ومحطة الفحص الفني في ياس مول، ومركز الخدمة في إدارة المرور بالمفرق، ومركز الخدمة بمحطة الفحص الفني «عالم السيارات»، ومركز الخدمة بمحطة الفحص «القلعة».

أما على مستوى مدينة العين فسيتم التفعيل في كل من محطة الفحص الفني بالبطين ومزيد ومساكن ورماح والوقن وفلج هزاع، ويشمل التفعيل في منطقة الظفرة كل من مراكز «تم» في السلع وليوا والرويس مول ومحطة الفحص الفني بغياثي، بالإضافة إلى مركز «تم» في المرفأ، الذي تم تفعيله في وقت سابق، وتشمل المرحلة المقبلة توزيع الأجهزة في المنافذ البرية في إمارة أبوظبي.

تنويع

وأكدت شرطة أبوظبي الحرص على تنويع قنوات تقديم الخدمة المتاحة للجمهور، مشيدة بجهود وتعاون «أدنوك» - الشريك الاستراتيجي - في إنجاح مراحل تفعيل الأجهزة الجديدة، والتي جرى اختيار واحاتها لانتشارها في مناطق حيوية بما يضمن تقديم الخدمات على مدار الساعة إلى جانب تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطريقة سلسلة وذكية.

وتدعم أجهزة «سهل» جهود شرطة أبوظبي في توفير أرقى وأفضل الخدمات للمتعاملين ضمن حرصها المستمر على إسعاد المتعاملين، بما يعزز قنوات التواصل معهم من خلال التوعية والفعاليات المختلفة، والتي تعكس الصورة الحضارية للمؤسسة الشرطية في التعامل مع الجمهور.

خصائص

يتميز الإصدار الجديد من جهاز «سهل» بخصائص أمنية عالية، ويتيح ثلاثة خيارات للدخول إما باستخدام بطاقة الهوية، أو استخدام اسم المستخدم والرمز السري الخاص بالتطبيق الذكي للقيادة، أو باستخدام منظومة الدخول الذكي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، حيث يتم التعرف على المتعامل من خلال أحد هذه الطرق.