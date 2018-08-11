«وطن بلا مخدرات» تخصص صفحات لطرح الأفكار والتجارب

المصدر: دبي - البيان

صدر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي العدد 31 من المجلة الفصلية الإخبارية التوعوية الثقافية (وطن بلا مخدرات)، والذي تتضمن في طياته العديد من المواضيع ذات الطابع الثقافي والإخباري أبرزها مشاركة الإمارات دول العالم الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2018، بالإضافة إلى العديد من المواضيع والدراسات المختلفة.

وقال العقيد خالد علي بن مويزه، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة: "نحن على يقين بأن كل عائلة أو أب وكل أم ينقصهم العديد من المهارات والكفاءات لتجنب وقوع ابنهم ببراثن الإدمان، وبالتالي تم تخيص صفحات لطرح أفكار وتجارب تضيف لمدارك رب العائلة العديد من الحلول، وتساعده لأن يبني بالتالي سوراً وقائياً يقي ابنه من أصدقاء السوء والأفكار الهدامة التي قد تعصف بمستقبله، وتقذف به في ظلمات المخدرات وأصدقاء السوء.