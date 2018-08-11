«ضاحية الخالدية» يشدد على دور الأسرة في التربية والتنمية

المصدر: الشارقة - البيان

شدد مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، على أن الأسرة محل اهتمام كبير من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤمن بأهمية الأسرة وتماسكها وتوفير مقومات ازدهارها ولفت المجلس إلى أن رؤيته تكمن في أسرة مستقرة دافئة تحوي في نسيجها أفرادها كونها ميداناً تنموياً يغرس فيها أولى بذور التنمية والتربية.

وأشار مجلس ضاحية الخالدية إلى أن لصاحب السمو حاكم الشارقة نظرته البعيدة وهو يعبر عن اهتمامه البالغ بالأسرة وسلامتها وتماسكها في مجتمعه في كل قرار يصدره، وكل توجيه يبثه لأفراد مجتمعه، وكل تفاعل له مع قضايا الأسرة، فكل عنصر في الأسرة محل اهتمام كبير من قبل سموه.

روابط أسرية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس مساء أمس الأول في إطار مبادرته التي تحمل اسم (يلستنا) في اللقاء الحادي عشر والرامية لعقد لقاءات دورية بالأهالي والمواطنين بهدف تعزيز الروابط الأسرية وتقوية الصلات الاجتماعية بين المواطنين، وتم استعراض عدد من الأفكار والمبادرات التي تعتزم الضاحية تنفيذها.