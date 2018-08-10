«مرشدات الإمارات» تشارك في التدريب العربي بالخرطوم

المصدر: Ⅶالخرطوم - البيان

شاركت جمعية «مرشدات الإمارات» في التدريب العربي الإقليمي الأول للميسّرات (المسؤولة عن تيسير الأمور في المجموعة)، مؤخراً في العاصمة السودانية الخرطوم تحت عنوان «القيادة من أجل عالمها»، بحضور السيدة الأولى وداد بابكر حرم رئيس الجمهورية السودانية، ورعاية وزير الشباب والرياضة أبو البشر عبد الرحمن، وذلك لتأسيس أول فريق للميسرات بالإقليم العربي للمرشدات، ضمن فريق ميسرات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة العالمي.

وهدفت الجمعية من مشاركتها إلى تأهيل فتيات إماراتيات مدربات معتمدات من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، وترسيخ مفاهيم عميقة لنموذج القيادة بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، والعمل على تطبيق النموذج في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تعزيز رؤية جمعية مرشدات الإمارات، الرامية إلى تطوير المهارات الإبداعية والمعرفية، وتنمية روح الفريق بين الفتيات الإماراتيات ودعمهن في حياتهن الأكاديمية، والمهنية، والشخصية. وضم الوفد المشارك في الاجتماع بالخرطوم، عضو مجلس إدارة جمعية مرشدات الإمارات عائشة الصريدي، والقائدة نجوم محمد المرزوقي.

توصيات

وكان من أهم التوصيات التي تمخضت عن الاجتماع السعي إلى إعداد المزيد من المتطوعات في الإقليم العربي، وتجهيزهن بممارسات القيادة والتيسير لدعم أنشطة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وكيف يقمن بالتيسير للآخرين من خلال توظيف المهارات المختلفة التي يمتلكنها للوصول إلى نتائج وأفكار ناجحة ومثمرة للجميع.

كما تضمنت التوصيات، تعريف الفتيات بأفضل الممارسات في مجال التيسير، وتحديداً مجالات التنمية الخاصة بكل منهن، إلى جانب استكشاف المزيد عن الجمعية وعن برامجها والفرص التي تقدمها، والإعداد لتطبيق ممارساتهن في مجال التيسير من خلال مشروع قيادي.