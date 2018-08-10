«تاكسي دبي» توزّع قسائم خصم لخدمة ليموزين السيدات «أميرة»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات، عن تقديمها قسائم خصم لخدمة التنقل بليموزين السيدات «أميرة»، لعدد من الجهات المعنية بالمرأة في إمارة دبي، وذلك ضمن حملة ترويجية للخدمة كانت قد أطلقتها المؤسسة، مؤخراً، عبر تنظيم زيارات ميدانية لعدة جهات ومؤسسات بالإمارة.

تعرفة

وقال عادل أحمد شريف، مدير إدارة عمليات وتشغيل الأسطول في مؤسسة تاكسي دبي، إن توزيع قسائم خصم لتعرفة خدمة ليموزين السيدات يهدف إلى تعزيز تطلعات النساء ممن يستخدمن هذه الخدمة الفريدة من نوعها، وإثراء تجربتهن في رحلات التنقل بتقديم أفضل الخدمات عبر توفير الخصوصية والراحة والرفاهية لهن، في إطار حرصنا على الالتزام بخدمة الخمس نجوم، موضحاً أن عدد مركبات ليموزين السيدات يصل إلى 30 مركبة فارهة تقودها سائقات يتمتعن بكفاءة عالية، وأن مركبات خدمة «أميرة» نفذت أكثر من 180 ألف رحلة خلال عامي 2017 و2018 بما يعادل أكثر من 300 ألف راكب من فئة السيدات.

حجز

وأوضح أنه يمكن طلب وحجز الخدمة عن طريق الاتصال بمركز إسعاد المتعاملين التابع لمؤسسة تاكسي دبي على الرقم 80088088، وعن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.dubaitaxi.ae، مشيراً إلى أن مبادرة قسائم الخصم من شأنها تحقيق نقلة نوعية في خدمة المتعاملين من فئة السيدات من خلال دعم مكانة المرأة وأهميتها في المجتمع الإماراتي، فضلاً عن توطيد علاقات مؤسسة تاكسي دبي مع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة في دبي.