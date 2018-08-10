تعزيز توعية أصحاب الهمم في الزراعة خلال النشاط الصيفي

المصدر: دبي- البيان

نظمت بلدية دبي ورشاً توعوية على مدار يومين، ضمن فعاليات النشاط الصيفي في نادي دبي لأصحاب الهمم، وشهدت الورش مشاركة أكثر من 90 مشاركاً، وذلك انطلاقاً من حرصها المستمر على إثراء الأنشطة الصيفية لأصحاب الهمم ومسؤوليتها المجتمعية لتعزيز المخزون المعرفي والثقافي لديهم، كما تهدف إلى توعية أصحاب الهمم بمجال زراعة الزهور الموسمية وكيفية زراعتها والعناية بها إضافة إلى استعراض مجموعة من المعلومات التثقيفية في هذا المجال.

وتم خلال الورشة إجراء تطبيق عملي لزراعة الزهور ما يسهم في غرس وتعزيز المعلومات التوعوية المراد إيصالها لأصحاب الهمم من الورشة التي لاقت استحساناً كبيراً من قبل المشاركين فيها، لما لها من أهداف توعوية وترفيهية في آن.