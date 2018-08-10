أديب البلوشي «شخصية الجيل» ودانة «سفيرة الطفولة»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كرّمت مؤسسة المنجزين العرب والاتحاد العربي للتدريب والاستشارات نوابغ الإمارات الشقيقين أديب ودانة البلوشي تكريماً خاصاً لإنجازاتهما العلمية الراقية مقارنة بصغر سنهما، وتحفيزاً للطفولة وللشباب العربي عامة، حيث منحت النابغة الإماراتي أديب البلوشي جائزة «شخصية الجيل» بالوطن العربي، فيما منحت شقيقته النابغة دانة البلوشي لقب «سفيرة الطفولة في الوطن العربي»، ووقع الاختيار عليهما لتميزهما في طريق العلم والمثابرة ولكونهما مثالاً مشرفاً وواعداً يحتذى به.

مثابرة

كما تم تكريم والدهما سليمان محمد البلوشي من قبل الاتحاد العربي ومن قبل المنجزين العرب بلقب بروفيسور، وذلك لكونه أباً مثالياً عمل بمثابرة حثيثة وبشكل أكاديمي وتربوي صحيح في تنشئة ولديه النابغتين أديب ودانة، مستخدماً أساسيات وقيم التربية الأخلاقية والوطنية كونهما يجسدان صورة مشرفة كسفراء للدولة في المحافل العلمية الدولية والإقليمية والمحلية، إذ أنشأهما ومنذ الصغر على منهاج القوة الناعمة وفن استخدامه كأسلوب حياة، وحرص على خضوعهما لدورات في علم البروتوكول الدولي ودورات الإتيكيت الملكي العالمي، مما ساهم في تحقيقهما جميع إنجازاتهما العالمية ورفعة اسم وعلم الإمارات في المحافل الدولية، وتم منحه كذلك لقب سفير النوايا الحسنة في التنمية المجتمعية كونه من أصحاب الهمم. وأقيم التكريم في حفل رفيع المستوى ومع حضور من دبلوماسيين وشخصيات عربية مرموقة.

مئوية زايد

وكانت مؤسسة المنجزين العرب والاتحاد العربي للتدريب والاستشارات احتفلت بمئوية الشيخ زايد في مدينة السلام بشرم الشيخ من الأول وحتى الرابع من أغسطس.

ويهدف الملتقى إلى نقل التجربة الإماراتية في السعادة ونشرها لتعم الفائدة في الوطن العربي، حيث يحاضر فيه مجموعة من المدربين الإماراتيين، بجانب تنظيم محاضرة عنوانها «زايد الإنسان» احتفالاً بمئوية ميلاد الشيخ زايد، طيب الله ثراه.