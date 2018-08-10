«الاقتصاد» تحذر منافذ البيع من زيادة أسعار «القرطاسية»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- عبد الحي محمد

أكدت وزارة الاقتصاد، فرضها غرامات تتراوح بين 5 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم ضد كل منفذ بيع يتلاعب بأسعار القرطاسيات (مستلزمات المدارس). وشددت وزارة الاقتصاد، أمس، على أن أسعار القرطاسيات (مستلزمات المدارس) لن تشهد زيادة هذا العام. وصرح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة خلال اجتماعه، أمس، مع مسؤولي وممثلي 650 منفذ بيع بمختلف مناطق الدولة، أن الوزارة حذرت أصحاب تلك المنافذ بعدم زيادة أسعار مستلزمات المدارس وخاصة الحقائب، كما طالبتها بتوفير مختلف الاحتياجات بأسعار مناسبة مع طرح عدد من العروض التنافسية مع القرطاسيات.

اجتماع

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تلقت خلال اجتماعها مع عدد من مسؤولي منافذ البيع في الدولة، تعهدات بالالتزام بطرح سلع مستلزمات المدارس من أسواق عديدة وبأسعار مناسبة ومنخفضة عن العام الماضي، إضافة إلى تنظيم عدد من العروض الترويجية. ونوه الدكتور هاشم النعيمي بأن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة أسعار مستلزمات المدارس بمنافذ البيع المختلفة والقرطاسيات ومقارنتها بفواتير الشراء، مشدداً على أن الوزارة ستغرم المخالفين حال ثبوت عمليات تلاعب في الأسعار بقيمة تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم.

تواصل

وطالب النعيمي أولياء الأمور، بالتواصل مع مركز اتصال حقوق المستهلك على رقم 600522225 للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بزيادة الأسعار. وأكد حرص الوزارة على توعية المستهلكين في الدولة بحقوقهم، والطرق المثلى للتسوق.

وذكر أن الوزارة اعتمدت سلسلة من الإجراءات لمتابعة الأسواق ومراقبتها، ومن أبرزها تفعيل مبادرة المراقب المستهلك للإبلاغ عن التجاوزات، كما شدد على أن كافة الأسواق والمنتجات تخضع لمراقبة مكثفة من إدارة حماية المستهلك في الوزارة.