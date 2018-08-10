«موارد الشارقة» تختتم برنامج التدريب الصيفي

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

أقامت دائرة الموارد البشرية بالشارقة صباح أمس، حفل ختام برنامج ( التدريب الصيفي لعام 2018 لطلبة المدارس والجامعات) بمبناها بالدفين، وقد بدأ الحفل بالسلام الوطني وتقديم عرض مرئي قدم صورة عن واقع التدريب، الذي خضع له الطلبة في مقار الجهات والدوائر والمؤسسات في الإمارة، وعرض نماذج من الوظائف والمهام التي تسلمها الطلبة، ثم كرم الطلبة سلطان محمد الكتبي نائب مدير إدارة برامج تطوير الموارد البشرية.

وكان البرنامج قد انطلق خلال إجازة الطلبة الصيفية الحالية، واستمر لمدة 4 أسابيع متتالية بمشاركة(237) من طلبة الجامعات والكليات، وطلبة المدارس من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر، حيث استهدف البرنامج الطلبة بكل المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة، وتم تدريب كل طالب في المدينة أو المنطقة التي يقطنها. كما شمل كل الجهات الحكومية والأفرع التابعة لها.