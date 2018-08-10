اختتام فعاليات «قيض الخير في بلاد الخير» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

اختتمت فعاليات البرنامج الصيفي «قيض الخير في بلاد الخير» إحدى مبادرات مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في مجال المسؤولية المجتمعية، في إطار رؤيتها لدعم مبادرات عام زايد 2018.

واستمرت الفعاليات على مدى 3 أسابيع في المجالس المجتمعية في مناطق حبحب والسيجي وأوحله، واستفاد منها أكثر من 1000 طفل وطفلة وأمهاتهم.

وقال المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: إن هذا الحدث يأتي ضمن جهودنا في المسؤولية المجتمعية منوهاً بأن الأطفال ثروة الوطن وصناع الغد، والواجب الوطني يقتضي العمل على تنمية شخصياتهم ومواهبهم وتهذيب سلوكياتهم عبر تدريبهم على المبادئ والقيم الأخلاقية والوطنية النبيلة.