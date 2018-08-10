الشريفي يطلع على مؤشرات الأداء لمديرية شرطة العاصمة

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

اطلع اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي على مؤشرات الأداء والجهود التطويرية لمديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي في الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني، ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع، خلال زيارة لمركز شرطة المدينة في أبوظبي.

وتفقد خلال الزيارة إجراءات العمل في أفرع التحقيق وعدد من المرافق الشرطية الحديثة وميدان الرماية والصالة الرياضية، ووقف على الإنجازات المتحققة للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني.

وحث الشريفي مدير وضباط المركز على مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق الأهداف، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت الإمكانات لدعم مسيرة شرطة أبوظبي حتى أصبحت في موقع الصدارة والريادة الأمنية بين أفضل المدن العالمية وأكثرها تقدماً. وأوضح أن شرطة أبوظبي أعدت الخطط الكفيلة، التي من شأنها أن تسهم في تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، من خلال التنسيق المشترك.