سيف بن زايد: إتقان تخطيط المناطق السكنية يعكس عطاء الوطن لأبنائه

المصدر: دبي - البيان

أكّد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن توجيهات القيادة الرشيدة بإتقان المناطق السكنية الممنوحة للمواطنين تعكس عطاء الوطن السخي لأبنائه.

ونشر سموه عبر حسابه في «تويتر» فيديو لمنطقة الفلاح في أبوظبي، مدوناً سموه: «توجيهات القيادة بإتقان تخطيط وإدارة المناطق السكنية التي تمنحها الحكومة للمواطنين، تعكس ثقافة وطن وتقاليده العريقة وعطاءه السَّخي لأبنائه المواطنين، وتثمر عن هوية تكاملية اجتماعياً واقتصادياً وترفيهياً ومعمارياً من خلال مرافق وخدمات مجتمعية.. منطقة الفلاح بأبوظبي إحدى هذه النماذج».