وفد البحرين يطلع على ممارسات الشرطة السياحية في دبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

اختتم وفد الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين الشقيقة زيارته للقيادة العامة لشرطة دبي، بزيارة إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وكان في استقبالهم العميد محمد راشد بن صريع المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، بحضور العقيد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والمقدم الدكتور مبارك بونواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في مجال الشرطة السياحية.

ورحب العميد محمد راشد بن صريع بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل والتعاون مع جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات داخل الدولة وخارجها بهدف المصلحة العامة.

وقدم المقدم مبارك بونواس الكتبي للوفد الضيف شرحاً للوفد الضيف عن الهيكل التنظيمي للشرطة السياحية وطبيعة عملها وأهداف الإدارة، التي تتمثل في العمل على الحد من الحوادث التي يتعرض لها السياح، وخلق إحساس بالأمن والاطمئنان لدى السياح القادمين والمغادرين للإمارة، وحل مشاكل السياح وتسهيل إجراءاتهم، والتنسيق مع الإدارات والمؤسسات الفاعلة في القطاع السياحي.

كما قدم المقدم مبارك بونواس شرحاً عن آلية التواصل مع السياح، وذلك من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، وموقع شرطة دبي على موقع الإنترنت، ومركز الاتصال الموحد 901، وخدمة البريد الإلكتروني، وهاتف مكتب الشرطة السياحية، وغيرها من الوسائل الأخرى.

كما اطلع الوفد على أقسام إدارة الشرطة السياحية التي تضمنت إسعاد السياح، والدوريات الأمنية السياحية، ومتابعة الرحلات السياحية، والتنسيق السياحي، وآلية التعامل مع الشكاوى، وأبرز الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال الأعوام الماضية. ثم بعد ذلك قام الوفد بزيارة إدارة البحث والتحري، وكان في استقبالهم المقدم عادل الجوكر مدير الإدارة، الذي قدم للوفد الضيف شرحاً حول الهيكل التنظيمي للإدارة وطبيعة عملها.