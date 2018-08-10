مكتوم الشرقي يحضر حفل تخريج أجيال الشرطة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

حضر الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، أمس، بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، حفل تخريج الدورة الـ16 من أجيال الشرطة، تزامناً مع عام زايد 2018، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

تم خلال الحفل -الذي حضره أيضاً الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وجمع غفير من مديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأولياء أمور الطلبة- تكريم 569 طالباً وطالبة من المتميزين والمتفوقين في الدورة، والجهات الراعية التي أسهمت في إنجاح برنامج أجيال الشرطة.

وقدّم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي درعاً تذكارية للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي تثميناً لحضوره حفل التخرج، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة تتبنى، ضمن استراتيجية وزارة الداخلية، المبادرات المجتمعية الداعمة لنشر الثقافة الشرطية التي تعنى بالنشء ودورهم في بناء الوطن.

وقال إن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي كان قد وجّه، في عام 2003، بإطلاق التدريب الصيفي لطلبة المدارس «أجيال الشرطة»، فيما أطلق سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في عام 2017، التدريب الصيفي لطالبات المدارس، لتحظى أجيال الشرطة برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة.

من جانبه، قال العميد الدكتور علي راشد بن نايع الطنيجي، رئيس فريق أجيال الشرطة، إن البرنامج، الذي انطلق قبل ثمانية عشر عاماً، اكتسب دعماً مهماً بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واستقطب أكثر من 3400 طالب وطالبة من مختلف مدن الإمارة.

واستعرض الطلبة، خلال الحفل، جانباً من التدريبات التي تلقوها في الدورة، والتي ركزت على تنمية الثقافة العسكرية لديهم، وتعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية، وغرس قيم حب الوطن فيهم.